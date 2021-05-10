Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП

В воскресение, 9 мая, возле выезда из города Ровно произошла жуткая авария с участием двух иномарок.
По информации местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Mercedes Sprinter столкнулся с Audi на трассе Киев-Чоп.
В результате ДТП водитель Audi и находившийся в авто ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, водитель Mercedes и еще один пассажир седана были доставлены в ближайшее медучреждение.
На месте происшествия работали 15 спасателей местного управления ГСЧС и три единицы специальной техники.
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп
В конце апреля на трассе Киев-Чоп в районе Мукачево произошло ДТП со смертельным исходом.
В результате аварии погибли два мужчины и женщина.
Еще одна пострадавшая была госпитализирована в больницу города Мукачево с диагнозом политравма.