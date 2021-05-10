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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП

ДСНС-Рівне

В воскресение, 9 мая, возле выезда из города Ровно произошла жуткая авария с участием двух иномарок.

По информации местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Mercedes Sprinter столкнулся с Audi на трассе Киев-Чоп.

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В результате ДТП водитель Audi и находившийся в авто ребенок получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, водитель Mercedes и еще один пассажир седана были доставлены в ближайшее медучреждение.

  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
  • Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП
Среди погибших – ребенок: на трассе Киев-Чоп произошло очередное смертельное ДТП / 8 фотографий

На месте происшествия работали 15 спасателей местного управления ГСЧС и три единицы специальной техники.

Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп

В конце апреля на трассе Киев-Чоп в районе Мукачево произошло ДТП со смертельным исходом.

В результате аварии погибли два мужчины и женщина.

Еще одна пострадавшая была госпитализирована в больницу города Мукачево с диагнозом политравма.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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