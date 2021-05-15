ХАМАС выпустил десятки ракет по центру Израиля

В Израиле начался массовый ракетный обстрел. В Тель-Авиве и центральных регионах звучат сирены.

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Ришон ле-Цион, Холоне, Бат-Яме, Ашдоде, Явне, Реховоте, Гиватаиме, Петха-Тикве, Кирьят-Оно и других городах.

Вооруженные силы Израиля сбили несколько ракет. Отмечается, что в городах повреждены несколько зданий.

From the rocket impact in Ramat Gan pic.twitter.com/qxkQlIL6eF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 15, 2021

В Ришон ле-Ционе в открытом поле произошел пожар из-за приземления ракеты неподалеку. В Ашдоде в результате попадания ракеты загорелось здание.

Мужчина около 50 лет погиб в результате ракетного удара в Рамат-Гане. Еще несколько человек получили травмы. В полиции сообщили, что по городу попали две ракеты.

В Армии обороны Израиля сообщили, что поразили около 20 ракетных установок, которые были нацелены на центральную и южную часть Израиля. По словам военных, удары нанесли сегодня с 01.00 до 11.00.

החל מהשעה 1:00 ועד השעה 11:00 צה”ל תקף כ-20 משגרי רקטות שכוונו למרכז ולדרום pic.twitter.com/uNiPwgYDpg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

רמת גן pic.twitter.com/PvAEjpDXyo — נפתלי כלב קטן בנט (@Udil29241413) May 15, 2021

Израильские танки произвели предупредительный огонь по нескольким участникам беспорядков, которые пересекли границу между странами, заявили Силы обороны Израиля. Был убит ливанец, и террористическая группа Хезболла заявила, что он был ее членом.

Во время последнего ракетного обстрела террористическими группами сектора Газа городов вдоль границы, ракета упала на одну из ферм. Представитель Эшкольского районного совета сообщил, что в результате удара погибли три коровы.

Источник: The time of Israel