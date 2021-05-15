PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

ХАМАС выпустил десятки ракет по центру Израиля

Палестинсько-ізраїльський конфлікт, зруйнована вежа у Гаазі

В Израиле начался массовый ракетный обстрел. В Тель-Авиве и центральных регионах звучат сирены.

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Ришон ле-Цион, Холоне, Бат-Яме, Ашдоде, Явне, Реховоте, Гиватаиме, Петха-Тикве, Кирьят-Оно и других городах.

Вооруженные силы Израиля сбили несколько ракет. Отмечается, что в городах повреждены несколько зданий.

В Ришон ле-Ционе в открытом поле произошел пожар из-за приземления ракеты неподалеку. В Ашдоде в результате попадания ракеты загорелось здание.

Мужчина около 50 лет погиб в результате ракетного удара в Рамат-Гане. Еще несколько человек получили травмы. В полиции сообщили, что по городу попали две ракеты.

В Армии обороны Израиля сообщили, что поразили около 20 ракетных установок, которые были нацелены на центральную и южную часть Израиля. По словам военных, удары нанесли сегодня с 01.00 до 11.00.

Израильские танки произвели предупредительный огонь по нескольким участникам беспорядков, которые пересекли границу между странами, заявили Силы обороны Израиля. Был убит ливанец, и террористическая группа Хезболла заявила, что он был ее членом.

Во время последнего ракетного обстрела террористическими группами сектора Газа городов вдоль границы, ракета упала на одну из ферм. Представитель Эшкольского районного совета сообщил, что в результате удара погибли три коровы.

Источник: The time of Israel

Фото: Getty Images

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка