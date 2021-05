ХАМАС выпустил десятки ракет по центру Израиля

В Израиле начался массовый ракетный обстрел. В Тель-Авиве и центральных регионах звучат сирены.

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Ришон ле-Цион, Холоне, Бат-Яме, Ашдоде, Явне, Реховоте, Гиватаиме, Петха-Тикве, Кирьят-Оно и других городах.

Вооруженные силы Израиля сбили несколько ракет. Отмечается, что в городах повреждены несколько зданий.

From the rocket impact in Ramat Gan pic.twitter.com/qxkQlIL6eF

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 15, 2021