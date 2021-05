ХАМАС випустив десятки ракет по центру Ізраїлю

В Ізраїлі почався масовий ракетний обстріл. У Тель-Авіві та центральних регіонах звучать сирени.

Сирени були чутні в Тель-Авіві, Рішон ле-Ціон, Холоне, Бат-Ямі, Ашдоді, Явне, Реховоті, Гіватаїмі, Петха-Тіква, Кирьят-Оно та інших містах.

Збройні сили Ізраїлю збили декілька ракет. Зазначається, що у містах пошкоджено декілька будівель.

From the rocket impact in Ramat Gan pic.twitter.com/qxkQlIL6eF

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 15, 2021