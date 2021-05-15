ХАМАС випустив десятки ракет по центру Ізраїлю

В Ізраїлі почався масовий ракетний обстріл. У Тель-Авіві та центральних регіонах звучать сирени.

Сирени були чутні в Тель-Авіві, Рішон ле-Ціон, Холоне, Бат-Ямі, Ашдоді, Явне, Реховоті, Гіватаїмі, Петха-Тіква, Кирьят-Оно та інших містах.

Збройні сили Ізраїлю збили декілька ракет. Зазначається, що у містах пошкоджено декілька будівель.

From the rocket impact in Ramat Gan pic.twitter.com/qxkQlIL6eF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 15, 2021

В Рішон ле-Ціон у відкритому полі сталася пожежа через приземлення ракети неподалік. В Ашдоді через попадання ракети загорілася будівля.

Чоловік близько 50 років загинув в результаті ракетного удару в Рамат-Гані. Ще декілька людей отримали травми. У поліції повідомили, що по місту потрапили дві ракети.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що вразили близько 20 ракетних установок, які були націлені на центральну та південну частину Ізраїлю. За словами військових, удару завдали сьогодні з 01.00 до 11.00.

החל מהשעה 1:00 ועד השעה 11:00 צה”ל תקף כ-20 משגרי רקטות שכוונו למרכז ולדרום pic.twitter.com/uNiPwgYDpg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 15, 2021

רמת גן pic.twitter.com/PvAEjpDXyo — נפתלי כלב קטן בנט (@Udil29241413) May 15, 2021

Ізраїльські танки провели попереджувальний вогонь декільком учасникам заворушень, які перетнули кордон між країнами, заявили Сили оборони Ізраїлю. Був убитий ліванець, і терористична група Хезболла заявила, що він був її членом.

Під час останнього ракетного обстрілу терористичними групами сектору Гази міст уздовж кордону, ракета впала на одну з ферм. Представник Ешкольської районної ради повідомив, що через удар ракети загинуло три корови.

Джерело: The time of Israel