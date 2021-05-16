В Запорожской области произошло страшное смертельное ДТП — микроавтобус перевернулся на трассе из-за столкновения с авто, которым управлял пьяный водитель.

Авария произошла в Бердянском районе на трассе Мелитополь — Мариуполь возле села Осипенко. Водитель легковушки Lada Kalina, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Vito.

По данным полиции, пьяный водитель 1990 года рождения не предоставил преимущества в движении. В результате столкновения перевернулся микроавтобус — одна женщина умерла, еще шесть пассажиров получили травмы. Водитель и еще два пассажира легковушки не пострадали.

Водителя Lada Kalina задержали правоохранители. В полиции открыли уголовное производство по статье 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины.

Ему грозит тюремное заключение до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет. Следствие продолжается.

Смертельное ДТП на Луганщине

15 мая произошло смертельное ДТП в Луганской области. 34-летний пьяный мужчина наехал на четырех подростков — 14-летний парень умер.

Еще трое подростков, 14-летний парень и две девочки в возрасте 13 и 15 лет, получили многочисленные переломы конечностей. Их госпитализировали в больницу, младшая девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.