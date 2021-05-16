У Запорізькій області сталася страшна смертельна ДТП – мікроавтобус перекинувся на трасі через зіткнення з авто, яким керував п’яний водій.

Аварія сталася у Бердянському районі на трасі Мелітополь – Маріуполь неподалік села Осипенко. Водій легковика Lada Kalina, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Vito.

За даними поліції, п’яний водій 1990 року народження не надав переваги у русі. В результаті зіткнення перекинувся мікроавтобус – одна жінка померла, ще шість пасажирів отримали травми. Водій та ще два пасажири легковика не постраждали.

Водія Lada Kalina затримали правоохоронці. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.

Йому загрожує ув’язнення до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 10 років. Слідство триває.

Смертельна ДТП на Луганщині

15 травня сталася смертельна ДТП у Луганській області. 34-річний п’яний чоловік наїхав на чотирьох підлітків – 14-річний хлопець помер.

Ще троє підлітків, 14-річний хлопець та двоє дівчинок віком 13 та 15 років, отримали чисельні переломи кінцівок. Їх госпіталізували до лікарні, молодша дівчинка перебуває у реанімації в тяжкому стані.