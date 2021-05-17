34-летний житель Днепра ночью 17 мая устроил стрельбу в поселке Кирилловка Мелитопольского района Запорожской области. Полиция задержала подозреваемого, когда он пытался скрыться.
По данным правоохранителей, сначала между двумя компаниями, где все были навеселе, возник конфликт, который перерос в драку.
После этого один из ее участников куда-то ушел, а потом вернулся с ружьем и совершил несколько выстрелов.
Он попал в 18-летнего парня и 46-летнего мужчину. Оба пострадавших из Запорожья.
Они получили тяжелые ранения брюшной полости, груди и головы. За их жизнь сейчас борются врачи.
Стрельба в автобусе
В Киеве на днях мужчина выстрелил из револьвера в водителя автобуса.
По предварительной информации, у водителя возник конфликт с пассажиром из-за разговоров по мобильному телефону.
В результате скандала пассажир достал револьвер и выстрелил. Водителя с огнестрельным ранением в грудь госпитализировали.