34-летний житель Днепра ночью 17 мая устроил стрельбу в поселке Кирилловка Мелитопольского района Запорожской области. Полиция задержала подозреваемого, когда он пытался скрыться.

По данным правоохранителей, сначала между двумя компаниями, где все были навеселе, возник конфликт, который перерос в драку.

После этого один из ее участников куда-то ушел, а потом вернулся с ружьем и совершил несколько выстрелов.

Он попал в 18-летнего парня и 46-летнего мужчину. Оба пострадавших из Запорожья.

Они получили тяжелые ранения брюшной полости, груди и головы. За их жизнь сейчас борются врачи.

Стрельба в автобусе

В Киеве на днях мужчина выстрелил из револьвера в водителя автобуса.

По предварительной информации, у водителя возник конфликт с пассажиром из-за разговоров по мобильному телефону.

В результате скандала пассажир достал револьвер и выстрелил. Водителя с огнестрельным ранением в грудь госпитализировали.