34-річний мешканець Дніпра вночі 17 травня влаштував стрілянину у селищі Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області. Поліція затримала підозрюваного, коли він намагався втекти.

За даними правоохоронців, спочатку між двома компаніями, де всі були напідпитку, виник конфлікт, який переріс у бійку.

Після цього один з її учасників кудись пішов, а потім повернувся з рушницею і здійснив декілька пострілів.

Він вцілив у 18-річного хлопця та 46-річного чоловіка. Обоє потерпілих із Запоріжжя.

Вони отримали тяжкі поранення черевної порожнини, грудей та голови. За їх життя нині боряться лікарі.

Стрілянина в автобусі

У Києві днями чоловік вистрілив із револьвера у водія автобуса.

За попередньою інформацією, у водія виник конфлікт з пасажиром через розмови по мобільному телефону.

В результаті скандалу пасажир дістав револьвер та вистрілив. Водія з вогнепальним пораненням в груди госпіталізовано.