PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Из-за разговора по мобильному: в Киеве мужчина выстрелил в водителя автобуса

Из-за разговора по мобильному: в Киеве мужчина выстрелил в водителя автобуса

В Киеве на улице Чернобыльской сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который выстрелил из револьвера в водителя автобуса.

Как сообщили в столичном главке, к двум полицейским, находившимся неподалеку от места происшествия, подбежал мужчина и сообщил о происшествии.

Патрульные заметили стрелка и начали его преследовать, однако мужчина игнорировал требования правоохранителей остановится. В итоге злоумышленника удалось задержать, у него был изъят револьвер.

По предварительной информации, у водителя возник конфликт с пассажиром из-за разговоров по мобильному телефону в салоне транспортного средства.

Читайте
Стрельба в Киеве: полиция задержала мужчину, который ранил знакомого

В результате скандала пассажир достал револьвер и выстрелил. Сам задержанный пояснил свои действия самозащитой, поскольку потерпевший якобы применил против него газовый балончик.

Водитель автобуса с огнестрельным ранением в грудь был госпитализирован в ближайшую больницу.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа Святошинского райуправления выясняет обстоятельства случившегося, по итогам чего будут приняты решения о квалификации действий задержанного.

  • Из-за разговора по мобильному: в Киеве мужчина выстрелил в водителя автобуса
  • Из-за разговора по мобильному: в Киеве мужчина выстрелил в водителя автобуса
  • Из-за разговора по мобильному: в Киеве мужчина выстрелил в водителя автобуса
  • Из-за разговора по мобильному: в Киеве мужчина выстрелил в водителя автобуса
Из-за разговора по мобильному: в Киеве мужчина выстрелил в водителя автобуса / 2 фотографии

Убийство дебошира в Чернигове

В пятницу, 14 мая, полицейские застрелили мужчину, бросившегося на правоохранителей с двумя ножами.

Патрульных на место происшествия вызвал сосед одной из женщин.

По данным свидетеля, сожитель хозяйки квартиры очень долго с ней ссорился, после чего послышались мольбы женщины о помощи.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка