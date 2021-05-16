В Киеве на улице Чернобыльской сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, который выстрелил из револьвера в водителя автобуса.

Как сообщили в столичном главке, к двум полицейским, находившимся неподалеку от места происшествия, подбежал мужчина и сообщил о происшествии.

Патрульные заметили стрелка и начали его преследовать, однако мужчина игнорировал требования правоохранителей остановится. В итоге злоумышленника удалось задержать, у него был изъят револьвер.

По предварительной информации, у водителя возник конфликт с пассажиром из-за разговоров по мобильному телефону в салоне транспортного средства.

В результате скандала пассажир достал револьвер и выстрелил. Сам задержанный пояснил свои действия самозащитой, поскольку потерпевший якобы применил против него газовый балончик.

Водитель автобуса с огнестрельным ранением в грудь был госпитализирован в ближайшую больницу.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа Святошинского райуправления выясняет обстоятельства случившегося, по итогам чего будут приняты решения о квалификации действий задержанного.







Из-за разговора по мобильному: в Киеве мужчина выстрелил в водителя автобуса / 2 фотографии

Убийство дебошира в Чернигове

В пятницу, 14 мая, полицейские застрелили мужчину, бросившегося на правоохранителей с двумя ножами.

Патрульных на место происшествия вызвал сосед одной из женщин.

По данным свидетеля, сожитель хозяйки квартиры очень долго с ней ссорился, после чего послышались мольбы женщины о помощи.