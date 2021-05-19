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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Лесные пожары на Луганщине: чиновники ГСЧС предстанут перед судом

пожежі в Луганській області

Чиновники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстанут перед судом по делу о лесных пожарах в Луганской области, которые произошли в июле 2020 года. По материалам следствия, сотрудники ГСЧС подделывали соответствующую документацию о тушении и не приезжали на вызовы.

Чтобы избежать ответственности за бездействие, чиновники добавляли в акты данные о технике, личностного состава и руководителей, которые якобы привлекались к тушению.

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительные акты по поводу шести чиновников ГСЧС. Им может грозить ограничение свободы до трех лет или штраф в размере 68 тыс. грн.

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Лесные пожары в Луганской области

Лесные пожары в Луганской области вспыхнули в июле 2020 года. Огонь распространился на территорию площадью почти 100 га.

Было уничтожено жилые дома, погибли три человека. В ноябре Государственное бюро расследований заявило, что одной из основных причин масштабных пожаров стало хищение топлива работникам ГСЧС.

Поэтому пожарные автомобили не смогли в нужное время прибыть на место.

Источник: ГБР

Фото: ГСЧС

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