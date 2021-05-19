Лісові пожежі на Луганщині: чиновники ДСНС постануть перед судом

Посадовці Державної служби з надзвичайних ситуацій постануть перед судом у справі щодо лісових пожеж у Луганській області, які сталися у липні 2020 року. За матеріалами слідства, співробітники ДСНС підробляли відповідну документацію про гасіння та не приїжджали на виклики.

Щоб уникнути відповідальності за бездіяльність, посадовці додавали в акти дані щодо техніки, особового складу та керівників, які нібито залучалися до гасіння.

Слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальні акти щодо шести чиновників ДСНС. Їм може загрожувати обмеження волі до трьох років або штраф у розмірі 68 тис. грн.

Лісові пожежі на Луганщині

Лісові пожежі на Луганщині спалахнули у липні 2020 року. Вогонь поширився на територію площею майже 100 га.

Було знищено житлові будинки, загинули три людини. У листопаді Державне бюро розслідувань заявило, що однією з основних причин масштабних пожеж стало розкрадання палива працівниками ДСНС.

Через це пожежні автомобілі не змогли у потрібний час прибути на місце.