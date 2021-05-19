В Харьковской области будут судить женщину за то, что она оставила своего новорожденного ребенка в общественном туалете возле вокзала.

Правоохранители установили, что утром 27 марта 2021 года 41-летняя жительница города Лозового сначала положила в пакет своего новорожденного сына.

Далее пакет с младенцем мать оставила в яме общественного туалета возле железнодорожного вокзала станции Панютино.

К счастью, мальчика удалось спасти и доставить в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы.

Сейчас местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении женщины по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов.

В частности, женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

В конце марта на Харьковщине женщина родила мальчика в заброшенном туалете и выбросила его в яму.

Впоследствии в полицию обратилась женщина, которая сказала, что в поселке Панютино в яме туалета на железнодорожном вокзале плачет ребенок.

По данным полицейских, мать ребенка — 41-летняя женщина, у которой есть муж и четверо детей.

Источник: Харьковская облпрокуратура