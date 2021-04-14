В Каменском Днепропетровской области неизвестные оставили новорожденного младенца в кустах неподалеку железнодорожных путей. Малышу удалось выжить.

Мальчик был завернут в грязные пеленки и полиэтиленовый пакет. Его заметила прохожая во время прогулки с собакой.

Женщина вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители доставили ребенка в роддом.

Медики определили, что малышу — лишь несколько часов. У него зафиксировали переохлаждение, но его жизни ничего не угрожает.

Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, состояние мальчика — стабильное.

Правоохранители разыскивают мать ребенка.

Бросила ребенка в туалете

В Харьковской области женщина родила мальчика в заброшенном туалете и выбросила его в яму.

Правоохранители нашли горе-мать.

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