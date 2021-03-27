У Харківській області жінка народила хлопчика у покинутому туалеті та викинула його в яму.

Зазначається, що в Лозівському районі до правоохоронців звернулася жінка, вона сказала, що в селищі Панютине в ямі туалету на залізничному вокзалі плаче дитина.

Рятувальники дістали немовля, воно було загорнуте в целофановий пакет. Стан здоров’я хлопчика важкий, його доставили в реанімацію районної лікарні.

Правоохоронці повідомили, що матір дитини – 41-річна жінка, у якої є чоловік і четверо дітей. Нині вона перебуває у лікарні.

Відкрито кримінальне за ч.2 ст.135 (залишення у небезпеці) КК України. Підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Схожа ситуація сталася на Херсонщині. У місті Гола Пристань жінка залишила дитину у вуличному туалеті. Медична експертиза встановила, що він помер ще до народження.

Поліція кваліфікувала справу як умисне вбивство новонародженого.