PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

На Харківщині жінка кинула новонародженого сина в ямі туалету на вокзалі

У Харківській області жінка народила хлопчика у покинутому туалеті та викинула його в яму.

Немовля

Зазначається, що в Лозівському районі до правоохоронців звернулася жінка, вона сказала, що в селищі Панютине в ямі туалету на залізничному вокзалі плаче дитина.

Рятувальники дістали немовля, воно було загорнуте в целофановий пакет. Стан здоров’я хлопчика важкий, його доставили в реанімацію районної лікарні.

Читайте
Чоловік не знав про вагітність: на Рівненщині жінка ховала немовля в морозилці

Правоохоронці повідомили, що матір дитини – 41-річна жінка, у якої є чоловік і четверо дітей. Нині вона перебуває у лікарні.

Відкрито кримінальне за ч.2 ст.135 (залишення у небезпеці) КК України. Підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі.

Схожа ситуація сталася на Херсонщині. У місті Гола Пристань жінка залишила дитину у вуличному туалеті. Медична експертиза встановила, що він помер ще до народження.

Поліція кваліфікувала справу як умисне вбивство новонародженого.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка