PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Народила і кинула у вокзальному туалеті: на Харківщині судитимуть матір

Немовля

У Харківській області судитимуть жінку за те, що вона залишила свою новонароджену дитину в громадському туалеті біля вокзалу.

Правоохоронці встановили, що вранці 27 березня 2021 року 41-річна мешканка міста Лозового спочатку поклала у пакет свого новонародженого сина.

Далі пакет з немовлям матір залишила у ямі громадського туалету біля залізничного вокзалу станції Панютине.

На щастя, хлопчика вдалося врятувати та доставити до реанімаційного відділення Лозівської центральної районної лікарні.

Нині місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки за фактом замаху на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини одразу після пологів.

Зокрема, жінці загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном до п’яти років.

Читайте
Брудні пелюшки і пакет: у Кам'янському невідомі залишили немовля на вулиці

Наприкінці березня на Харківщині жінка народила хлопчика у покинутому туалеті та викинула його в яму.

Згодом до правоохоронців звернулася жінка, яка сказала, що в селищі Панютине в ямі туалету на залізничному вокзалі плаче дитина.

За даними поліцейських, матір дитини – 41-річна жінка, у якої є чоловік і четверо дітей.

Джерело: Харківська облпрокуратура

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка