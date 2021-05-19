У Харківській області судитимуть жінку за те, що вона залишила свою новонароджену дитину в громадському туалеті біля вокзалу.

Правоохоронці встановили, що вранці 27 березня 2021 року 41-річна мешканка міста Лозового спочатку поклала у пакет свого новонародженого сина.

Далі пакет з немовлям матір залишила у ямі громадського туалету біля залізничного вокзалу станції Панютине.

На щастя, хлопчика вдалося врятувати та доставити до реанімаційного відділення Лозівської центральної районної лікарні.

Нині місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки за фактом замаху на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини одразу після пологів.

Зокрема, жінці загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном до п’яти років.

Наприкінці березня на Харківщині жінка народила хлопчика у покинутому туалеті та викинула його в яму.

Згодом до правоохоронців звернулася жінка, яка сказала, що в селищі Панютине в ямі туалету на залізничному вокзалі плаче дитина.

За даними поліцейських, матір дитини – 41-річна жінка, у якої є чоловік і четверо дітей.

Джерело: Харківська облпрокуратура