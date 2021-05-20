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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Самолет Киев-Стамбул совершил аварийную посадку в одесском аэропорту

Самолет Киев-Стамбул совершил аварийную посадку в одесском аэропорту

20 мая в аэропорту Одессы совершил аварийную посадку самолет МАУ Киев-Стамбул.

По данным пресс-службы мэрии города, у самолета отказал двигатель. Борт выполнял пассажирский рейс по маршруту Стамбул — Борисполь.

Пострадавших в результате аварийной посадки самолета МАУ в Одессе нет. В аэропорту объявлена тревога.

Самолет Киев-Стамбул совершил аварийную посадку в одесском аэропорту

Что произошло

Как сообщают одесские издания, аварийная посадка рейсового самолета МАУ Киев-Стамбул произошла в 15.45.

Тогда экипаж Boeing 737 (регистрационный номер UR-PSM) задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700.

Такой код означает, что произошла авария или другая нештатная ситуация на борту самолета.

Технические неполадки были зафиксированы в небе над Черным морем. По неофициальной информации, в одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла.

Источник: Думская

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