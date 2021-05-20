Літак Київ-Стамбул здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту

20 травня в аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку літак МАУ Київ-Стамбул.

За даними прес-служби мерії міста, у літака відмовив двигун. Борт виконував пасажирський рейс за маршрутом Стамбул – Бориспіль.

Постраждалих внаслідок аварійної посадки літака МАУ в Одесі немає. В аеропорту оголошено тривогу.

Що сталося

Як повідомляють одеські видання, аварійна посадка рейсового літака МАУ Київ-Стамбул відбулася о 15.45.

Тоді екіпаж Boeing 737 (реєстраційний номер UR-PSM) задіяв аварійну сигналізацію автовідповідача з кодом 7700.

Такий код означає, що сталася аварія або інша позаштатна ситуація на борту літака.

Технічні неполадки було зафіксовано в небі над Чорним морем. За неофіційною інформацією, в одному з двигунів літака сталося різке падіння тиску масла.

Джерело: Думская