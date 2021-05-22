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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Не реагировали на замечания: в Киеве пьяный мужчина стрелял в военных

Не реагировали на замечания: в Киеве пьяный мужчина стрелял в военных

Поздно вечером 20 мая в Киеве мужчина в нетрезвом состоянии открыл стрельбу возле супермаркета. Его возмутило, что компания военнослужащих громко слушает музыку в авто и не реагирует на его замечания.

Пуля попала в колено одному из четырех мужчин. Друзья пострадавшего до приезда полиции самостоятельно скрутили стрелка. Сам мужчина объясняет: он был один, а военных — четверо. Когда его замечание вызвало дикое возмущение, вынужден был защищаться.

— В форме ВСУ, были с алкоголем. Они включали громкую музыку, что является причиной моих действий, — рассказал он.

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Задержанным оказался 44-летний инструктор по стрельбе. В его рюкзаке правоохранители нашли целый арсенал: два пистолета, карабин, ножи и патроны. Оружие изъяли и у мужчины дома, оказалось, что он имеет соответствующие разрешения.

Инцидент квалифицировали как хулиганство — стрелку может грозить от трех до семи лет заключения. А раненому мужчине понадобится несколько недель, чтобы восстановиться после ранения.

Во Львовской области мужчина убил жену

Во Львовской области мужчина набросился на жену с ножом — лезвие проткнуло ей легкие. После этого 50-летний Игорь пытался самостоятельно вылечить любимую и давал ей обезболивающее и успокоительное.

В результате потерпевшая скончалась. Подробности убийства на Львовщине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Нацполиция

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