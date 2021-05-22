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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Не реагували на зауваження: у Києві п’яний чоловік стріляв у військових

Не реагували на зауваження: у Києві п’яний чоловік стріляв у військових

Пізно увечері 20 травня у Києві чоловік на підпитку відкрив стрілянину біля супермаркету. Його обурило, що компанія військовослужбовців гучно слухає музику в авто та не реагує на його зауваження.

Куля влучила в коліно одному з чотирьох чоловіків. Друзі постраждалого до приїзду поліції самостійно скрутили стрільця. Сам чоловік пояснює: він був один, а військових – четверо. Коли його зауваження викликало дике обурення, змушений був захищатися.

– У формі ЗСУ, були з алкоголем. Вони включали гучну музику, що є причиною моїх дій, – розповів він.

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Затриманим виявився 44-річний інструктор зі стрільби. У його наплічнику правоохоронці знайшли цілий арсенал: два пістолети, карабін, ножі та набої. Зброю вилучили і в чоловіка вдома, виявилося, що він має відповідні дозволи.

Інцидент кваліфікували як хуліганство – стрільцю може загрожувати від трьох до семи років ув’язнення. А пораненому чоловіку знадобиться кілька тижнів, щоб відновитися після поранення.

На Львівщині чоловік вбив дружину

У Львівській області чоловік накинувся на дружину з ножем – лезо проткнуло їй легені. Після цього 50-річний Ігор намагався самостійно вилікувати кохану і давав їй знеболювальне та заспокійливе.

У результаті потерпіла померла. Подробиці вбивства на Львівщині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Нацполіція

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