Пізно увечері 20 травня у Києві чоловік на підпитку відкрив стрілянину біля супермаркету. Його обурило, що компанія військовослужбовців гучно слухає музику в авто та не реагує на його зауваження.

Куля влучила в коліно одному з чотирьох чоловіків. Друзі постраждалого до приїзду поліції самостійно скрутили стрільця. Сам чоловік пояснює: він був один, а військових – четверо. Коли його зауваження викликало дике обурення, змушений був захищатися.

– У формі ЗСУ, були з алкоголем. Вони включали гучну музику, що є причиною моїх дій, – розповів він.

Затриманим виявився 44-річний інструктор зі стрільби. У його наплічнику правоохоронці знайшли цілий арсенал: два пістолети, карабін, ножі та набої. Зброю вилучили і в чоловіка вдома, виявилося, що він має відповідні дозволи.

Інцидент кваліфікували як хуліганство – стрільцю може загрожувати від трьох до семи років ув’язнення. А пораненому чоловіку знадобиться кілька тижнів, щоб відновитися після поранення.

На Львівщині чоловік вбив дружину

У Львівській області чоловік накинувся на дружину з ножем – лезо проткнуло їй легені. Після цього 50-річний Ігор намагався самостійно вилікувати кохану і давав їй знеболювальне та заспокійливе.

У результаті потерпіла померла. Подробиці вбивства на Львівщині читайте на Фактах ICTV.