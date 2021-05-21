Убийство в Сумах: в реке Псел нашли тело 20-летнего студента из Индии

В Сумах нашли тело без вести пропавшего студента из Индии Чаухана Манна. Парню было 20 лет.

Местные спасатели обнаружили тело студента без признаков жизни в реке Псел.

19 мая в полицию поступило сообщение о том, что 20-летний студент несколько дней назад (15 мая) ушел из общежития и не вернулся.

В Facebook-сообществах города пользователи выразили соболезнования семье погибшего.

Знакомые Чаухана Манна отметили, что он всегда был открытым и приветливым.

Для установления причин смерти студента будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное производство открыто ща ч.1 ст. 115 УК Украины. Было ли это убийство, или же парень покончил жизнь самоубийством, будет устанавливать следствие.

Смерть украинских студентов в Турции

16 мая в результате ДТП в Турции погибли двое украинских студентов из Сум. 27-летние парень и девушка были влюбленной парой.

Вместе со студентами на момент аварии в автомобиле находились еще два человека.

Установлено, что водитель потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

27-летние Александр Попов и Анастасия Пришко учились в Институте бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.

Фото: Sumy 24