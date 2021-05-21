Вбивство в Сумах: в річці Псел знайшли тіло 20-річного студента з Індії

В Сумах знайшли тіло безвісти зниклого студента з Індії Чаухана Манна. Хлопцеві було 20 років.

Місцеві рятувальники виявили тіло студента без ознак життя у річці Псел.

19 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що 20-річний студент кілька днів тому (15 травня) пішов з гуртожитку і не повернувся.

У Facebook-спільнотах міста користувачі висловили співчуття родині загиблого.

Знайомі Чаухана Манна зазначили, що він завжди був відкритим та привітним і позитивним.

Для встановлення причин смерті студента буде проведено судово-медичну експертизу.

Кримінальне провадження відкрито ща ч.1 ст. 115 КК України. Чи було це вбивство, чи хлопець закінчив життя самогубством, встановлюватиме слідство.

Смерть українських студентів в Туреччині

16 травня внаслідок ДТП в Туреччині загинули двоє українських студентів з Сум. 27-річні хлопець та дівчина були закоханою парою.

Разом зі студентами на момент аварії в автомобілі перебувало ще двоє осіб.

Встановлено, що водій втратив керування, після чого авто з’їхало з дороги і перевернулося.

27-річні Олександр Попов та Анастасія Пришко навчалися в Інституті бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Фото: Sumy 24