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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

На фестивале под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший

На фестивале под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший

Вечером 22 мая под Каменец-Подольским упал воздушный шар. Один из пассажиров погиб.

В тот день в городе проходил известный фестивале воздушных шаров Кубок Подолья — 2021.

На фестивале под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший

На борту находились пилот и пять пассажиров. Все они — жители Хмельницкой области.

По предварительной информации, воздушный шар, вероятно, упал из-за ухудшения погоды, после чего пилот мог потерять управление.

  • На фестивале под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший
  • На фестивале под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший
  • На фестивале под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший
  • На фестивале под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший
На фестивале под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший / 2 фотографии

— Зацепились корзиной за провода линий электропередач, ковш перевернулся, — предполагают очевидцы.

Правоохранители открыли производство по ч.3 ст. 281 (Нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства падения воздушного шара устанавливаются.

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