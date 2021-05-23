Вечером 22 мая под Каменец-Подольским упал воздушный шар. Один из пассажиров погиб.

В тот день в городе проходил известный фестивале воздушных шаров Кубок Подолья — 2021.

На борту находились пилот и пять пассажиров. Все они — жители Хмельницкой области.

По предварительной информации, воздушный шар, вероятно, упал из-за ухудшения погоды, после чего пилот мог потерять управление.







На фестивале под Каменец-Подольским упал воздушный шар, есть погибший / 2 фотографии

— Зацепились корзиной за провода линий электропередач, ковш перевернулся, — предполагают очевидцы.

Правоохранители открыли производство по ч.3 ст. 281 (Нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства падения воздушного шара устанавливаются.