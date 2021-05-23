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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На фестивалі під Кам’янцем-Подільським впала повітряна куля, є загиблий

На фестивалі під Кам’янцем-Подільським впала повітряна куля, є загиблий

Ввечері 22 травня під Кам’янцем-Подільським впала повітряна куля. Один із пасажирів загинув.

Того дня у місті проходив відомий фестивалі повітряних куль Кубок Поділля – 2021.

На борту перебували пілот і п’ятеро пасажирів. Всі вони – мешканці Хмельниччини.

На фестивалі під Кам’янцем-Подільським впала повітряна куля, є загиблий

За попередньою інформацією, повітряна куля, ймовірно, впала через погіршення погоди, після чого пілот міг втратити кермування.

– Зачепились корзиною за дроти ліній електропередач, ковш перевернувся, – припускають очевидці.

  • На фестивалі під Кам’янцем-Подільським впала повітряна куля, є загиблий
  • На фестивалі під Кам’янцем-Подільським впала повітряна куля, є загиблий
  • На фестивалі під Кам’янцем-Подільським впала повітряна куля, є загиблий
  • На фестивалі під Кам’янцем-Подільським впала повітряна куля, є загиблий
На фестивалі під Кам’янцем-Подільським впала повітряна куля, є загиблий / 2 фотографии

Правоохоронці відкрили провадження за ч.3 ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) КК України.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Всі обставини падіння повітряної кулі встановлюються.

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