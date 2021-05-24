Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи

В Ивано-Франковской области в течение последних дней фиксируют случаи нападения бурых медведей.

Лесники призвали жителей городов и сел не посещать леса трех районов области.

Случаи нападения медведей

В Тисменицком районе бурый медведь убил четыре домашние свиньи, после чего затащил добычу в чащу леса.

В Коломыйском районе лесники обнаружили бурого медведя, который забрел на пасеку и уничтожил 14 ульев.

В Косовском районе хищник пробрался во двор хозяина, где сломал деревянный забор и разодрал корову.



















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Советы лесников

Если вы зашли в лес, где могут жить бурые медведи, обязательно создавайте шум вокруг себя. Это может быть свисток, колокольчик, песня или просто громкий разговор.

После отдыха в лесу не оставляйте ничего из еды: таким образом вы можете прикормить медведя.

Если вы встретились с медведем:

Не пытайтесь убежать. Сохраняйте спокойствие. Никогда не поворачивайтесь к хищнику спиной. Медленно отходите от медведя, не делая резких движений. Попробуйте осторожно отвлечь от себя внимание животного, например, бросьте ему куртку или любую другую одежду. Если медведь бросился на вас — немедленно ложитесь на живот, руки сложите на шею. Ни в коем случае не позволяйте, чтобы хищник перевернул вас на спину.

Источник: Ивано-Франковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства