Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи

В Ивано-Франковской области в течение последних дней фиксируют случаи нападения бурых медведей.
Лесники призвали жителей городов и сел не посещать леса трех районов области.
Случаи нападения медведей
В Тисменицком районе бурый медведь убил четыре домашние свиньи, после чего затащил добычу в чащу леса.
В Коломыйском районе лесники обнаружили бурого медведя, который забрел на пасеку и уничтожил 14 ульев.
В Косовском районе хищник пробрался во двор хозяина, где сломал деревянный забор и разодрал корову.
Советы лесников
Если вы зашли в лес, где могут жить бурые медведи, обязательно создавайте шум вокруг себя. Это может быть свисток, колокольчик, песня или просто громкий разговор.
После отдыха в лесу не оставляйте ничего из еды: таким образом вы можете прикормить медведя.
Если вы встретились с медведем:
- Не пытайтесь убежать. Сохраняйте спокойствие.
- Никогда не поворачивайтесь к хищнику спиной.
- Медленно отходите от медведя, не делая резких движений.
- Попробуйте осторожно отвлечь от себя внимание животного, например, бросьте ему куртку или любую другую одежду.
- Если медведь бросился на вас — немедленно ложитесь на живот, руки сложите на шею. Ни в коем случае не позволяйте, чтобы хищник перевернул вас на спину.
Источник: Ивано-Франковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства