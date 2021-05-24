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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи

Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи

В Ивано-Франковской области в течение последних дней фиксируют случаи нападения бурых медведей.

Лесники призвали жителей городов и сел не посещать леса трех районов области.

Случаи нападения медведей

В Тисменицком районе бурый медведь убил четыре домашние свиньи, после чего затащил добычу в чащу леса.

В Коломыйском районе лесники обнаружили бурого медведя, который забрел на пасеку и уничтожил 14 ульев.

В Косовском районе хищник пробрался во двор хозяина, где сломал деревянный забор и разодрал корову.

  • Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи
  • Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи
  • Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи
  • Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи
  • Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи
  • Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи
  • Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи
  • Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи
  • Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи
  • Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи
Сломанные заборы и разодраный скот: на Прикарпатье активизировались бурые медведи / 5 фотографий

Советы лесников

Если вы зашли в лес, где могут жить бурые медведи, обязательно создавайте шум вокруг себя. Это может быть свисток, колокольчик, песня или просто громкий разговор.

После отдыха в лесу не оставляйте ничего из еды: таким образом вы можете прикормить медведя.

Если вы встретились с медведем:

  1. Не пытайтесь убежать. Сохраняйте спокойствие.
  2. Никогда не поворачивайтесь к хищнику спиной.
  3. Медленно отходите от медведя, не делая резких движений.
  4. Попробуйте осторожно отвлечь от себя внимание животного, например, бросьте ему куртку или любую другую одежду.
  5. Если медведь бросился на вас — немедленно ложитесь на живот, руки сложите на шею. Ни в коем случае не позволяйте, чтобы хищник перевернул вас на спину.

Источник: Ивано-Франковское областное управление лесного и охотничьего хозяйства

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