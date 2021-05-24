Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді

В Івано-Франківській області протягом останніх днів фіксують випадки нападу бурих ведмедів.
Лісники закликали мешканців міст і сіл не відвідувати ліси трьох районів області.
Випадки нападу ведмедів
У Тисменицькому районі бурий ведмідь вбив чотири свійські свині, після чого затягнув здобич у гущавину лісу.
У Коломийському районі лісники виявили бурого ведмедя, який забрів на пасіку і знищив 14 вуликів.
У Косівському районі хижах пробрався на подвір’я господаря, де зламав дерев’яний паркан і роздер корову.
Поради лісників
Якщо ви зайшли до лісу, де можуть мешкати бурі ведмеді, обов’язково створюйте шум навколо себе. Це може бути свисток, дзвіночок, пісня чи просто гучна розмова.
Після відпочинку в лісі не залишайте жодної їжі: таким чином ви можете прикормити ведмедя.
Якщо ви зустрілися з ведмедем:
- Не намагайтеся втекти. Зберігайте спокій.
- В жодному разі не обертайтеся до хижака спиною.
- Повільно відходьте від ведмедя, не роблячи різких рухів.
- Спробуйте обережно відвернути від себе увагу тварини, наприклад, киньте йому куртку або будь-який інший одяг.
- Якщо ведмідь кинувся на вас – негайно лягайте на живіт, а руки складіть на шию. У жодному разі не дозволяйте, щоб хижак перевернув вас горілиць.
Джерело: Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства