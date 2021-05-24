Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді

В Івано-Франківській області протягом останніх днів фіксують випадки нападу бурих ведмедів.

Лісники закликали мешканців міст і сіл не відвідувати ліси трьох районів області.

Випадки нападу ведмедів

У Тисменицькому районі бурий ведмідь вбив чотири свійські свині, після чого затягнув здобич у гущавину лісу.

У Коломийському районі лісники виявили бурого ведмедя, який забрів на пасіку і знищив 14 вуликів.

У Косівському районі хижах пробрався на подвір’я господаря, де зламав дерев’яний паркан і роздер корову.



















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Поради лісників

Якщо ви зайшли до лісу, де можуть мешкати бурі ведмеді, обов’язково створюйте шум навколо себе. Це може бути свисток, дзвіночок, пісня чи просто гучна розмова.

Після відпочинку в лісі не залишайте жодної їжі: таким чином ви можете прикормити ведмедя.

Якщо ви зустрілися з ведмедем:

Не намагайтеся втекти. Зберігайте спокій. В жодному разі не обертайтеся до хижака спиною. Повільно відходьте від ведмедя, не роблячи різких рухів. Спробуйте обережно відвернути від себе увагу тварини, наприклад, киньте йому куртку або будь-який інший одяг. Якщо ведмідь кинувся на вас – негайно лягайте на живіт, а руки складіть на шию. У жодному разі не дозволяйте, щоб хижак перевернув вас горілиць.

Джерело: Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства