PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді

Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді

В Івано-Франківській області протягом останніх днів фіксують випадки нападу бурих ведмедів.

Лісники закликали мешканців міст і сіл не відвідувати ліси трьох районів області.

Випадки нападу ведмедів

У Тисменицькому районі бурий ведмідь вбив чотири свійські свині, після чого затягнув здобич у гущавину лісу.

У Коломийському районі лісники виявили бурого ведмедя, який  забрів на пасіку і знищив 14 вуликів.

У Косівському районі хижах пробрався на подвір’я господаря, де зламав дерев’яний паркан і роздер корову.

  • Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді
  • Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді
  • Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді
  • Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді
  • Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді
  • Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді
  • Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді
  • Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді
  • Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді
  • Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді
Зламані паркани і роздерта худоба: на Прикарпатті активізувалися бурі ведмеді / 5 фотографий

Поради лісників

Якщо ви зайшли до лісу, де можуть мешкати бурі ведмеді, обов’язково створюйте шум навколо себе. Це може бути свисток, дзвіночок, пісня чи просто гучна розмова.

Після відпочинку в лісі не залишайте жодної їжі: таким чином ви можете прикормити ведмедя.

Якщо ви зустрілися з ведмедем:

  1. Не намагайтеся втекти. Зберігайте спокій.
  2. В жодному разі не обертайтеся до хижака спиною.
  3. Повільно відходьте від ведмедя, не роблячи різких рухів.
  4. Спробуйте обережно відвернути від себе увагу тварини, наприклад, киньте йому куртку або будь-який інший одяг.
  5. Якщо ведмідь кинувся на вас – негайно лягайте на живіт, а руки складіть на шию. У жодному разі не дозволяйте, щоб хижак перевернув вас горілиць.

Джерело: Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка