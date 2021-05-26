В Кировограде двое граждан пообещали за $3,5 млн договориться с должностными лицами Офиса президента и Кабмина о назначении мужчины на должность главы облгосадминистрации.

Один из них представился советником президента Украины.

Мужчин, которые пообещали посодействовать в трудоустройстве на должность главы области, задержали по статье Злоупотребление влиянием. Продолжается подготовка для объявления им подозрения и избрания меры пресечения.

В Офисе генпрокурора отмечают, что на самом деле задержанные не имели никакого отношения к органам государственной власти.











$3,5 млн за должность главы ОГА: в Кировограде задержали двух человек / 3 фотографии

Вымогательство взятки в НААН

21 мая президенту Национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзало избрали меру пресечения в виде внесения залога в размере 1,3 млн грн по делу о вымогательстве взятки.

По материалам следствия, чиновник требовал у сотрудника государственного предприятия, входящего в состав НААН, неправомерную выгоду в размере 4 млн грн.

За это обвиняемый обещал не увольнять человека с должности.

Кроме того, правоохранители инкриминируют главе НААН препятствование хозяйственной деятельности.

Подробнее о вымогательстве взятки в НААН читайте в материале Фактов ICTV.