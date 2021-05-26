У Кіровограді двоє громадян пообіцяли за $3,5 млн домовитись із посадовцями Офісу президента та Кабміну про призначення чоловіка на посаду голови облдержадміністрації.

Один із них представився радником президента України.

Чоловіків, які пообіцяли посприяти в працевлаштуванні на посаду очільника області, затримали за статтею Зловживання впливом. Триває підготовка для виголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

В Офісі генпрокурора зауважують, що насправді затримані не мали жодного стосунку до органів державної влади.











$3,5 млн за посаду голови ОДА: у Кіровограді затримали двох осіб / 3 фотографии

Вимагання хабара в НААН

21 травня президенту Національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу обрали запобіжний захід у вигляді внесення застави в розмірі 1,3 млн грн у справі щодо вимагання хабара.

За матеріалами слідства, посадовець вимагав у співробітника державного підприємства, що входить до складу НААН, неправомірну вигоду в розмірі 4 млн грн.

За це звинувачений обіцяв не звільняти людину з посади.

Крім того, правоохоронці інкримінують очільнику НААН перешкоджання господарській діяльності.

Детальніше про вимагання хабара в НААН читайте в матеріалі Фактів ICTV.