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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Голодная и холодная: под Запорожьем отец взял дочку на пьянку и забыл о ней

Голодная и холодная: под Запорожьем отец взял дочку на пьянку и забыл о ней

25 мая в Запорожской области мужчина взял с собой ребенка на алкогольное застолье с товарищами. Во время гулянки отец забыл о своих обязанностях, оставив дочь без присмотра. За это время 10-летняя девочка сильно проголодалась и замерзла, ведь была легко одета.

В этот период мать ребенка была на работе. Когда муж с дочкой долго не появлялся дома, а его телефон был выключен, женщина решила обратиться в полицию.

Горе-отец вместе с ребенком приехал домой на авто под утро 26 мая. После этого правоохранители забрали мужчину 1974 года рождения в отделение полиции.

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На него составили три административных протокола — по факту невыполнения родительских обязанностей, распития алкоголя в общественном месте и управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Только за вождение в нетрезвом состоянии житель Запорожской области может заплатить штраф 17 тыс. грн.

Отец троих детей изнасиловал подругу дочери

В Николаевской области 38-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку — подругу его дочери. Злоумышленник обещал покатать ребенка на автомобиле, а взамен напоил алкоголем и отвез за село.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, а насильнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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