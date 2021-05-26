В Днепре 8-летний ребенок проглотил монету номиналом 10 грн после того, как некоторое время держал ее во рту. После этого малолетний человек пожаловался на боль в груди. Об этом сообщил врач-эндоскопист Сергей Щудро.

Ребенка отвезли в эндоскопический центр Областной детской клинической больницы. Инородное тело обнаружили в пищеводе.

После этого врачи удалили монету из брюшной полости пациента, предварительно введя ему седативные медикаменты для облегчения процедуры.

На Тернопольщине ребенок напился бензина

В Тернопольской области двухлетняя девочка напилась бензина. Инцидент произошел вечером 25 мая.

Ребенка забрала скорая в больницу, где медики диагностировали отравление токсичным веществом.

Источник: Сергей Щудро