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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Застряла в пищеводе: в Днепре ребенок проглотил 10-гривневую монету

Застряла в пищеводе: в Днепре ребенок проглотил 10-гривневую монету

В Днепре 8-летний ребенок проглотил монету номиналом 10 грн после того, как некоторое время держал ее во рту. После этого малолетний человек пожаловался на боль в груди. Об этом сообщил врач-эндоскопист Сергей Щудро.

Ребенка отвезли в эндоскопический центр Областной детской клинической больницы. Инородное тело обнаружили в пищеводе.

После этого врачи удалили монету из брюшной полости пациента, предварительно введя ему седативные медикаменты для облегчения процедуры.

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В Тернопольской области двухлетняя девочка напилась бензина. Инцидент произошел вечером 25 мая.

Ребенка забрала скорая в больницу, где медики диагностировали отравление токсичным веществом.

Источник: Сергей Щудро

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