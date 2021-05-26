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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Голодна та холодна: під Запоріжжям батько взяв доньку на пиятику і забув про неї

Голодна та холодна: під Запоріжжям батько взяв доньку на пиятику і забув про неї

25 травня у Запорізькій області чоловік взяв з собою дитину на алкогольне застілля з товаришами. Під час гулянки батько забув про свої обов’язки, залишивши доньку без нагляду. За цей час 10-річна дівчинка сильно зголодніла та змерзла, адже була легко одягнена.

У цей період мати дитини була на роботі. Коли чоловік з донькою довго не з’являвся вдома, а його телефон був вимкнений, жінка вирішила звернутися у поліцію.

Горе-батько разом з дитиною приїхав додому на авто під ранок 26 травня. Після цього правоохоронці забрали чоловіка 1974 року народження у відділок поліції.

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На нього склали три адміністративні протоколи – за фактом невиконання батьківських обов’язків, розпиття алкоголю у громадському місці та керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Лише за водіння напідпитку мешканець Запорізької області може заплатити штраф 17 тис. грн.

Батько трьох дітей зґвалтував подругу доньки

У Миколаївській області 38-річний чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку – подругу його доньки. Зловмисник обіцяв покатати дитину на автомобілі, а натомість напоїв алкоголем і відвіз за село.

Наразі постраждала перебуває у лікарні, а ґвалтівнику загрожує до 15 років у в’язниці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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