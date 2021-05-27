Полиция Киевской области сообщила о подозрении в убийстве тренеру-садисту Алексею Волкову. Его задержали еще в ноябре 2020 года после жесткого избиения любимой. Мужчина бил ее руками, ногами и битой. Девушку удалось спасти и после этого оказалось, что она была не единственной жертвой деспота.

Волков заводил отношения с успешными и красивыми женщинами. Когда они понимали, с кем связались, он предлагал откупиться или угрожал убийством.

При загадочных обстоятельствах умерла бывшая девушка подозреваемого. В 2016 году Виктория упала из окна дома, где они вместе жили. После ее смерти Волков еще несколько дней с ее телефона отвечал родным, уверяя, что с ней все в порядке.

Правоохранители тогда закрыли дело из-за отсутствия доказательств причастности Волкова. Но родные погибшей женщины не опускали рук и пять лет подряд доказывали, что именно он убил ее. И вот следователям удалось узнать правду.

— В ходе расследования стали известны многочисленные факты жестокого обращения с женщинами, нам давали очень много свидетельств и одно из таких странных самоубийств произошло именно в Киеве, — рассказывает руководитель полиции Киевськой области Андрей Небытов.

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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