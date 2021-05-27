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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Підозрюють у смерті колишньої дівчини: на Київщині судитимуть тренера-садиста

Олексій Волков

Поліція Київської області повідомила про підозру у вбивстві тренеру-садисту Олексію Волкову. Його затримали ще у листопаді 2020 року після жорсткого побиття коханої. Чоловік бив її руками, ногами та битою. Дівчину вдалося врятувати і після цього виявилося, що вона була не єдиною жертвою деспота.

Волков заводив стосунки з успішними і красивими жінками. Коли вони розуміли, з ким зв’язалися, він пропонував відкупитися або погрожував вбивством.

За загадкових обставин померла колишня дівчина підозрюваного. У 2016 році Вікторія впала з вікна будинку, де вони разом мешкали. Після її смерті Волков ще кілька днів з її телефону відповідав рідним, запевняючи, що з нею все гаразд.

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Правоохоронці тоді закрили справу через відсутність доказів причетності Волкова. Але рідні загиблої жінки не опускали рук та п’ять років поспіль доводили, що саме він убив її. І ось слідчим вдалося дізнатися правду.

– Під час розслідування стали відомі численні факти жорстокого поводження з жінками, нам давали дуже багато свідчень і одне з таких дивних самогубств відбулося саме в місті Києві, – розповідає керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Тепер підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Джерело: Надзвичайні новини

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