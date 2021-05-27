В Киеве задержали на взятке руководителей Конча-Заспы и Голосеевского парка

В Киеве разоблачили на получении взятки исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия Лесопарковое хозяйство Конча-Заспа коммунального объединения Киевзеленбуд и Национального природного парка Голосеевский. Сейчас руководителей задержали.
По данным правоохранителей, руководитель лесопаркового хозяйства Конча-Заспа требовал и получил от одного предпринимателя деньги за согласование на обустройство веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия.
За такую услугу чиновник требовал $4 тыс.
В то же время руководитель парка Голосеевский получил от этого же предпринимателя еще 54 тыс. грн за ускорение заключения соответствующего договора.
Вследствие обоих должностных лиц задержали. В частности руководителя Конча-Заспы — во время получения второй части взятки в сумме $3 тыс., а и. о. директора Голосеевского — во время получения всей суммы.
Взяточничество в Кировоградской области
В Кировоградской области двое граждан пообещали за $3,5 млн договориться с чиновниками Офиса президента и Кабмина о назначении мужчины на должность главы облгосадминистрации.
Сейчас мужчины, которые пообещали посодействовать в трудоустройстве на должность главы области, задержали по статье Злоупотребление влиянием.
Источник: Киевская горпрокуратура
Фото: Киевская горпрокуратура