В Киеве разоблачили на получении взятки исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия Лесопарковое хозяйство Конча-Заспа коммунального объединения Киевзеленбуд и Национального природного парка Голосеевский. Сейчас руководителей задержали.

По данным правоохранителей, руководитель лесопаркового хозяйства Конча-Заспа требовал и получил от одного предпринимателя деньги за согласование на обустройство веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия.

За такую ​​услугу чиновник требовал $4 тыс.

В то же время руководитель парка Голосеевский получил от этого же предпринимателя еще 54 тыс. грн за ускорение заключения соответствующего договора.























В Киеве задержали на взятке руководителей Конча-Заспы и Голосеевского парка / 6 фотографий

Вследствие обоих должностных лиц задержали. В частности руководителя Конча-Заспы — во время получения второй части взятки в сумме $3 тыс., а и. о. директора Голосеевского — во время получения всей суммы.

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Взяточничество в Кировоградской области

В Кировоградской области двое граждан пообещали за $3,5 млн договориться с чиновниками Офиса президента и Кабмина о назначении мужчины на должность главы облгосадминистрации.

Сейчас мужчины, которые пообещали посодействовать в трудоустройстве на должность главы области, задержали по статье Злоупотребление влиянием.

Источник: Киевская горпрокуратура

Фото: Киевская горпрокуратура