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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку

Затримання на хабарі у Києві

У Києві викрили на одержанні хабара виконуючих обов’язки директорів комунального підприємства Лісопаркове господарство Конча-Заспа комунального об’єднання Київзеленбуд та Національного природного парку Голосіївський. Наразі керівників затримали.

За даними правоохоронців, керівник лісопаркового господарства Конча-Заспа вимагав та одержав від одного підприємця гроші за узгодження на облаштування мотузкового парку на балансових територіях комунального підприємства.

За таку послугу посадовець вимагав $4 тис.

Водночас керівник парку Голосіївський отримав від цього ж підприємця ще 54 тис. грн за прискорення укладання відповідного договору.

  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
  • У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку
У Києві затримали на хабарі керівників Конча-Заспи і Голосіївського парку / 6 фотографий

Внаслідок обох посадовців затримали. Зокрема керівника Конча-Заспи – під час одержання другої частини хабаря у сумі $3 тис., а в.о. директора Голосіївського – під час одержання усієї суми.

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У Кіровоградській області двоє громадян пообіцяли за $3,5 млн домовитись із посадовцями Офісу президента та Кабміну про призначення чоловіка на посаду голови облдержадміністрації.

Наразі чоловіків, які пообіцяли посприяти в працевлаштуванні на посаду очільника області, затримали за статтею Зловживання впливом.

Джерело: Київська міськпрокуратура
Фото: Київська міськпрокуратура

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