Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Семейная афера: в Харькове полицейский с матерью выманили у врача более 5,5 млн грн

лікар, медик, пацієнт, пацієнт у лікаря

В Харькове сотрудник полиции и его мать через мошенническую схему выманили у врача более 5,5 млн грн. Теперь им грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет.

По данным следователей, в 2013 году мать полицейского делала операцию у одного из профессоров Института медицинской радиологии.

Во время лечения женщина вошла в доверие к врачу. Впоследствии у них сложились теплые дружеские отношения.

Далее женщина познакомила профессора со своим сыном, который работает в полиции.

Кроме того, на одной из встречи женщина рассказала, что якобы она акционер в одном из банков Украины.

Также она заверила врача, если от ее имени внести деньги на депозит, то можно будет получить хорошие проценты.

В результате мужчина согласился на заманчивое предложение и передал ей $30 тыс.

Вскоре врача уволили. Однако женщина убедила его, что сможет вместе с сыном помочь вернуть работу.

Впоследствии, по стечению обстоятельств, профессора вернули. А мать с сыном начали требовать у него возврата якобы долга за восстановление в должности.

Поэтому в течение четырех лет врач отдавал “долг” своим псевдо-спасителям. Так, когда женщине нужны были деньги, она звонила врачу и называла нужную сумму. После чего сын ездил к профессору и забирал деньги.

Читайте
Грабил пенсионеров и едва не убил женщину током: история стоматолога-садиста из Киева

Всего в период с 2015 по 2018 год мужчина отдал мошенникам более 5,5 млн грн.

Вследствие женщине и ее сыну, сотруднику полиции, сообщили о подозрении в мошенничестве.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ограбление на Сумщине

Недавно в Конотопском районе суд поместил под стражу 53-летнего мужчину. Он под видом фельдшера ограбил и пытался убить супругов пенсионеров.

Поводом для этого стала “вакцинация” от коронавируса, на которую согласились хозяева дома.

Источник: Харьковская облпрокуратура

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка