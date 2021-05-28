Семейная афера: в Харькове полицейский с матерью выманили у врача более 5,5 млн грн

В Харькове сотрудник полиции и его мать через мошенническую схему выманили у врача более 5,5 млн грн. Теперь им грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет.

По данным следователей, в 2013 году мать полицейского делала операцию у одного из профессоров Института медицинской радиологии.

Во время лечения женщина вошла в доверие к врачу. Впоследствии у них сложились теплые дружеские отношения.

Далее женщина познакомила профессора со своим сыном, который работает в полиции.

Кроме того, на одной из встречи женщина рассказала, что якобы она акционер в одном из банков Украины.

Также она заверила врача, если от ее имени внести деньги на депозит, то можно будет получить хорошие проценты.

В результате мужчина согласился на заманчивое предложение и передал ей $30 тыс.

Вскоре врача уволили. Однако женщина убедила его, что сможет вместе с сыном помочь вернуть работу.

Впоследствии, по стечению обстоятельств, профессора вернули. А мать с сыном начали требовать у него возврата якобы долга за восстановление в должности.

Поэтому в течение четырех лет врач отдавал “долг” своим псевдо-спасителям. Так, когда женщине нужны были деньги, она звонила врачу и называла нужную сумму. После чего сын ездил к профессору и забирал деньги.

Всего в период с 2015 по 2018 год мужчина отдал мошенникам более 5,5 млн грн.

Вследствие женщине и ее сыну, сотруднику полиции, сообщили о подозрении в мошенничестве.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Ограбление на Сумщине

Недавно в Конотопском районе суд поместил под стражу 53-летнего мужчину. Он под видом фельдшера ограбил и пытался убить супругов пенсионеров.

Поводом для этого стала “вакцинация” от коронавируса, на которую согласились хозяева дома.

Источник: Харьковская облпрокуратура