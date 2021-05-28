Сімейна афера: у Харкові поліцейський з матір’ю видурили у лікаря понад 5,5 млн грн

У Харкові співробітник поліції та його матір через шахрайську схему видурили у лікаря понад 5,5 млн грн. Тепер їм загрожує позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років.

За даними слідчих, у 2013 році мати правоохоронця робила операцію в одного з професорів Інституту медичної радіології.

Під час лікування жінка увійшла в довіру до лікаря. Згодом у них склалися теплі дружні стосунки.

Далі жінка познайомила професора зі своїм сином, який працює у поліції.

Окрім того, на одній із зустрічі жінка розповіла, що нібито вона акціонер в одному з банків України.

Також вона запевнила лікаря, якщо від її імені внести гроші на депозит, то можна буде отримати гарні відсотки.

Внаслідок чоловік погодився на заманливу пропозицію та передав їй $30 тис.

Незабаром лікаря звільнили з посади. Однак жінка переконала його, що зможе разом із сином допомогти повернути роботу.

Згодом, за збігом обставин, професора повернули. А мати з сином почали вимагати у нього повернення нібито боргу за поновлення на посаді.

Тож протягом чотирьох років лікар віддав “борг” своїм псевдо-рятівникам. Так, коли жінці потрібні були гроші, вона дзвонила лікарю та називала потрібну суму. Після чого син їздив до професора та забирав гроші.

Загалом у період з 2015 до 2018 року чоловік віддав шахраям понад 5,5 млн грн.

Внаслідок жінці та її сину, співробітнику поліції, повідомили про підозру у шахрайстві.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Пограбування на Сумщині

Нещодавно у Конотопському районі суд помістив під варту 53-річного чоловіка. Він під виглядом фельдшера пограбував і намагався вбити подружжя пенсіонерів.

Приводом для цього стала “вакцинація” від коронавірусу, на яку погодилися господарі будинку.

Джерело: Харківська облпрокуратура