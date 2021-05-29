В селе Гланышев Киевской области 43-летняя женщина зарезала своего мужа, который на год старше. Пара злоупотребляла спиртными напитками, у них также осталась совместная дочь.

Об убийстве первым узнал сосед. На утро после инцидента он прибежал в сельсовет сообщить о случившемся.

Староста села Светлана Кондратенко попросила жительницу села проверить, так ли это. Женщина открыла ей двери и сказала, что муж спит.

Соседу, который сообщил об инциденте, женщина уже не открывала двери. Достучаться получилось только со старостой и другими соседями.

— Когда я сказала: Наташа, открывай двери, потому что ребята залезут в дом и мне откроют, то она подошла, открыла дом. Когда мы зашли, то тело холодное лежало посреди коридора, — сообщила Кондратенко.

Местные рассказывают, что за перипетиями семейной жизни этой пары уже давно наблюдают, и все напоминает бразильский сериал.

— Они по людям больше ходили, зарабатывали, что люди дадут. У них же одна девочка есть, с ее мамой живет, ребенку уже лет пять, наверно, — рассказала жительница села Лидия.

Но после рождения дочери пара разошлась. Олег даже успел жениться на другой, но и там семейная жизнь не сложилась. И вот, несколько лет назад, Наталья снова вернулась в его жизнь.

Их сосед Сергей заявил, что знает детали семейной драмы.

— У нее, получается, самозащита. Он выпивший к ней полез драться. Она его первый раз головой о стенку треснула, а потом ножом добавила. Он упал, кровью истекая. Она его не спасала, она пошла дальше водку пить, — сообщил он.

Страсть к водке в этой паре была общей и губительной. И в моменты просветления, говорят, 44-летний Олег и Наталья выглядели вполне счастливыми и влюбленными — вместе ездили навещать дочь, которую воспитывает мать женщины. А еще мужчина часто дарил жене цветы.

Наталья объяснила, что после убийства хотела покончить с собой, но не хватило духа. Она просидела с трупом мужа 12 часов. Оплакивать любимого она теперь будет в тюрьме. В полиции очень сомневаются, что это была самозащита, как рассказывает сосед. Поэтому посадить женщину могут на 15 лет.

Убийство супругов

Ранее в Одесской области в частном доме убили мужа и жену. Их мертвыми обнаружила соседка, которая зашла к ним домой утром. Она сразу сообщила о происшествии в полицию.

Во время следственных действий служебная собака привела правоохранителей к дому знакомого погибших. Накануне происшествия мужчина был в гостях у супругов и выпивал вместе с ними.