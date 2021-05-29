У селі Гланишів Київської області 43-річна жінка зарізала свого чоловіка, який на рік старший. Пара зловживала спиртними напоями, у них також залишилася спільна донька.

Про вбивство першим дізнався сусід. На ранок після інциденту він прибіг до сільради повідомити про те, що сталося.

Староста села Світлана Кондратенко попросила мешканку села перевірити, чи це так. Жінка відкрила їй двері та сказала, що чоловік спить.

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Сусідові, який повідомив про інцидент, жінка вже не відкривала двері. Достукатися вийшло тільки зі старостою та іншими сусідами.

– Коли я сказала: Наташа, відкривай двері, тому що хлопці залізуть до будинку та мені відкриють, то вона підійшла, відкрила будинок. Коли ми зайшли, то тіло холодне лежало посеред коридору, – повідомила Кондратенко.

Місцеві розповідають, що за перипетіями подружнього життя цієї пари вже давно спостерігають, і все нагадує бразильський серіал.

– Вони по людям більше ходили, заробляли, що люди дадуть. У них же одна дівчинка є, з її мамою живе, дитині вже років п’ять, напевно, – розповіла мешканка села Лідія.

Але після народження дочки пара розійшлася. Олег навіть встиг одружитися з іншою, але й там сімейне життя не склалося. І ось, кілька років тому, Наталя знову повернулася в його життя.

Їхній сусід Сергій заявив, що знає деталі сімейної драми.

– У неї, виходить, самозахист. Він випив, до неї поліз битися. Вона його перший раз головою об стінку тріснула, а потім ножем додала. Він впав, кров’ю стікаючи. Вона його не рятувала, вона пішла далі горілку пити, – повідомив він.

Пристрасть до горілки у цій парі була спільною та згубною. І в моменти просвітління, кажуть, 44-річний Олег і Наталя виглядали цілком щасливими та закоханими – разом їздили відвідувати доньку, яку виховує мати жінки. А ще чоловік часто дарував дружині квіти.

Наталя пояснила, що після вбивства хотіла накласти на себе руки, але не вистачило духу. Вона просиділа з трупом чоловіка 12 годин. Оплакувати коханого вона тепер буде у в’язниці. У поліції дуже сумніваються, що це був самозахист, як розповідає сусід. Тому посадити жінку можуть на 15 років.

Вбивство подружжя

Раніше в Одеській області в приватному будинку вбили чоловіка і дружину. Їх мертвими виявила сусідка, яка зайшла до них додому вранці. Вона відразу повідомила про подію в поліцію.

Під час слідчих дій службова собака привела правоохоронців до будинку знайомого загиблих. Напередодні події чоловік був в гостях у подружжя і випивав разом з ними.