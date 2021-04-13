Тела нашла соседка: в Одесской области зверски зарезали супругов

В городе Подольск Одесской области в частном доме убили мужа и жену. Их тела нашла соседка.
Мертвых 57-летнего мужчину и 43-летнею женщину с ножевыми ранениями обнаружила соседка, которая зашла к ним домой утром 13 апреля. Она сразу сообщила о происшествии в полицию.
Во время следственных действий служебная собака привел полицейских к дому 45-летнего знакомого погибших. Он был бывшим сожителем женщины и ранее судимым.
Накануне происшествия мужчина был в гостях у супругов и выпивал вместе с ними.
Причина убийства пока неизвестна.
В Винницкой области муж убил жену
Недавно в Винницкой области муж убил жену из-за ревности.
Между жителями села Цвижин произошел конфликт, в ходе которого 35-летний сожитель избил 30-летнюю женщину, а затем столкнул с лестницы крыльца и оставил умирать.
После этого подозреваемый пошел спать, а на утро сообщил о смерти любимой в полицию.