В городе Подольск Одесской области в частном доме убили мужа и жену. Их тела нашла соседка.

Мертвых 57-летнего мужчину и 43-летнею женщину с ножевыми ранениями обнаружила соседка, которая зашла к ним домой утром 13 апреля. Она сразу сообщила о происшествии в полицию.

Во время следственных действий служебная собака привел полицейских к дому 45-летнего знакомого погибших. Он был бывшим сожителем женщины и ранее судимым.

Накануне происшествия мужчина был в гостях у супругов и выпивал вместе с ними.

Причина убийства пока неизвестна.















Тела нашла соседка: в Одесской области зверски зарезали супругов / 4 фотографии

В Винницкой области муж убил жену

Недавно в Винницкой области муж убил жену из-за ревности.

Между жителями села Цвижин произошел конфликт, в ходе которого 35-летний сожитель избил 30-летнюю женщину, а затем столкнул с лестницы крыльца и оставил умирать.

После этого подозреваемый пошел спать, а на утро сообщил о смерти любимой в полицию.