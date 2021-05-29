Вчера вечером на столичном бульваре Леси Украинки был задержан бывший защитник донецкого Шахтера и сборной Украины, а ныне эксперт телеканала Футбол Вячеслав Шевчук.

Экс-футболист в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем своего Porsche 911.

Мужчина отказался проходить тест на драгере и вел себя с остановившими его полицейскими очень агрессивно.

Кроме того, бывший спортсмен попытался оказать сопротивление и толкать правоохранителей, после чего они вынуждены были надеть на Шевчука наручники.

Сопротивлялся полицейским: в Киеве задержали экс-защитника донецкого Шахтера / 2 фотографии

Полицейским он выкрикивал, что его якобы подставили некие друзья из Шахтера. Накануне экс-игрок сборной праздновал на НСК Олимпийский 85-летие донецкого клуба.

Пьяный киевлянин бросил в троллейбус коктейль Молотова

В Киеве на улице Драйзера загорелся троллейбус с пассажирами, после того как один из местных жителей в состоянии алкогольного опьянения бросил в окно бутылку с зажигательной смесью.

Одна пассажирка получила травмы, ее пришлось госпитализировать.

Пожар удалось быстро погасить, а злоумышленника по горячим следам задержала полиция.