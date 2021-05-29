Вчора ввечері на столичному бульварі Лесі Українки було затримано колишнього захисника донецького Шахтаря та збірної України, а нині експерта телеканалу Футбол В’ячеслава Шевчука.

Екс-футболіст в стані алкогольного сп’яніння їхав за кермом свого Porsche 911.

Чоловік відмовився проходити тест на драгері та поводився із поліцейськими, які його зупинили, дуже агресивно.

Крім того, колишній спортсмен спробував чинити опір та штовхати правоохоронців, після чого вони були змушені надіти на Шевчука кайданки.

Чинив опір поліцейським: у Києві затримали екс-захисника донецького Шахтаря / 2 фотографии

Поліцейським він вигукував, що його нібито підставили якісь друзі з Шахтаря. Напередодні екс-гравець збірної святкував на НСК Олімпійський 85-річчя донецького клубу.

П’яний киянин кинув в тролейбус коктейль Молотова

У Києві на вулиці Драйзера загорівся тролейбус з пасажирами, після того як один із мешканців у стані алкогольного сп’яніння кинув у вікно пляшку із запальною сумішшю.

Одна пасажирка отримала травми, її довелося госпіталізувати.

Пожежу вдалося швидко погасити, а зловмисника по гарячих слідах затримала поліція.