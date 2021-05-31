Хотел, чтоб уступила место: в Ужгороде мужчина избил женщину на глазах ее ребенка

В Ужгороде мужчина избил женщину в маршрутке. Никто из очевидцев не вступился за пассажирку, а издевательства происходили на глазах ее 5-летнего сына.

Инцидент произошел 29 мая. Видео избиения женщины в маршрутке появилось на страницах местных Telegram-каналов.

Как выяснилось, причиной конфликта стало то, что мальчик якобы не уступил место пенсионерке.

После этого 57-летний мужчина, который сидел неподалеку и также не уступил место пенсионерке, стал толкать 36-летнюю женщину, а когда она его оттолкнула, ударил в лицо и нанес еще несколько ударов ногой.

Уже на следующей остановке нападающий убежал через заднюю дверь автобуса, однако вскоре патрульные полицейские нашли мужчину.

Установлено, что на момент нападения на женщину он был пьян, а свои действия объяснить не смог.

Уголовное производство открыто по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений.

За содеянное мужчине грозит до 850 гривен штрафа или общественные работы на срок до 200 часов. Следствие по делу продолжается.

Нападение на водителя трамвая в Харькове

В конце мая в Харькове пьяный мужчина с кулаками набросился на водителя трамвая, потому что не уточнил маршрут и приехал не туда, куда планировал.

Вместе с другом он требовал у женщины-водителя вернуть ему 10 гривен за проезд. Крики сопровождались угрозами и нецензурной бранью.

Понимая, что денег обратно не получит, мужчина ногой разбил тройное стекло в трамвае.

Неадекватного пассажира сумел оттянуть его товарищ, и вместе они пошли с места происшествия, однако уже на следующий день его нашли полицейские.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. За содеянное 31-летнему мужчине грозит до пяти лет условного срока.