В Харькове пьяный мужчина разбил окна в трамвае, потому что приехал “не туда”

В Харькове пьяный 31-летний мужчина устроил скандал в трамвае, потому что не услышал информацию об изменениях его маршрута. В знак возмущения он решил разбить окна.

Инцидент произошел на улице Плехановской. Пассажиры трамвая успели снять на видео неадекватное поведение мужчины.

Вместе с другом он требовал у водителя вернуть ему 10 гривен за проезд, так как его не устраивал маршрут.

Крики сопровождались угрозами и нецензурной бранью. Понимая, что денег обратно не получит, мужчина ногой разбил тройное стекло в трамвае.

Водитель трамвая пыталась решить недоразумение: для этого она вышла к мужчинам на улицу. Разъяренный пассажир толкнул 58-летнюю женщину, и у нее из рук выпал телефон.

Неадекватного мужчину сумел оттянуть его товарищ, и вместе они ушли с места происшествия до приезда полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. За содеянное 31-летнему мужчине грозит до пяти лет условного срока.

Скандал в киевском трамвае

В конце марта в Киеве мужчину не пустили в трамвай из-за отсутствия маски.

Чтобы отомстить водителю, он заблокировал движение трамвая. Инцидент произошел на улице Петра Запорожца.

Очевидцы подтвердили, что мужчина вышел из трамвая, стал на путях и начал медленно идти прямо перед трамваем.

Водитель трамвая в это время постоянно сигналил, чтобы согнать мужчину из колеи.