Хотів, щоб поступилася місцем: в Ужгороді чоловік побив жінку на очах її дитини

В Ужгороді чоловік побив жінку в маршрутці. Ніхто з очевидців не заступився за пасажирку, а знущання відбувалися на очах її 5-річного сина.

Інцидент стався 29 травня. Відео побиття жінки в маршрутці з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

Як з’ясувалося, причиною конфлікту стало те, що хлопчик нібито не поступився місцем пенсіонерці.

Після цього 57-річний чоловік, який сидів неподалік і також не поступився місцем пенсіонерці, став шарпати 36-річну жінку, а коли та його відштовхнула, вдарив в обличчя і наніс ще декілька ударів ногою.

Вже на наступній зупинці нападник втік через задні двері автобуса, однак вже невдовзі патрульні поліцейські знайшли чоловіка.

Встановлено, що на момент нападу на жінку він був п’яним, а свої дії пояснити не зміг.

Кримінальне провадження відкрито за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

За скоєне чоловіку загрожує до 850 гривень штрафу або громадські роботи на строк до 200 годин. Слідство у справі триває.

Напад на водія трамвая в Харкові

Наприкінці травня в Харкові п’яний чоловік з кулаками накинувся на водія трамвая, бо не уточнив маршрут і приїхав не туди, куди планував.

Разом із другом він вимагав у жінки-водія повернути йому 10 гривень за проїзд. Крики супроводжувалися погрозами і нецензурною лайкою.

Розуміючи, що грошей назад не отримає, чоловік ногою розбив потрійне скло в трамваї.

Неадекватного чоловіка зумів відтягнути його товариш, і разом вони пішли з місця події, однак вже наступного дня його знайшли поліцейські.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України. За скоєне 31-річному чоловіку загрожує до п’яти років умовного терміну.