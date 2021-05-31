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Людмила Богданова |

Помстився за дитячі образи: у Запорізькій області нацгвардієць вбив знайомого

Помстився за дитячі образи: у Запорізькій області нацгвардієць вбив знайомого

У Васильківському районі Запорізькій області нацгвардієць жорстоко вбив чоловіка. Правоохоронець вирішив помститися знайомому за образи з дитинства.

29-річний підозрюваний запросив жертву на зустріч у малолюдне місце –  до водойми. Там нацгвардієць завдав знайомому 24 ножові поранення – внаслідок отриманих травм він помер.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 КК України. 29-річному сержанту загрожує до 15 років ув’язнення.

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Проткнув легені ножем: вбивство на Львівщині

У Львівській області чоловік вбив власну дружину. Трагедія трапилася під час вечері – 50-річний підозрюваний накинувся на співмешканку з ножем і проткнув їй легені.

Після цього він самостійно намагався врятувати жінку знеболювальним та заспокійливим. Від отриманих травм постраждала померла.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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