Полиция задержала организованную преступную банду на Закарпатье — ФОТО, ВИДЕО

Полиция Киевщины провела спецоперацию на западе страны и разоблачила семерых участников преступной организации, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, в частности разбоях и похищениях людей.

Банда действовала на территории Закарпатской области, сообщают в Министерстве внутренних дел и отмечают, что для проведения операции было задействовано 60 экипажей полиции и проведено 23 обыска.

Группировка специализировалось не только на разбоях, преступники занимались продажей наркотиков, контрабандой и угоном автомобилей.

Все члены банды — жители Закарпатской области, в возрасте от 25 до 46 лет, правоохранители отмечают, что все преступники обладают навыками боевых искусств.

Похищения, разбой и наркотики: полиция задержала преступную банду на Закарпатье / 2 фотографии

Сейчас полиция проверяет причастность банды к похищению известного в Мукачево репера, а также некоторым вооруженным столкновениям.

41-летнего организатора группы полиция задержала 29 мая во Львовском аэропорту, еще одного из главарей задержали на границе Польшей.

Во время обысков был изъят целый арсенал: 50 единиц огнестрельного оружия, 15 единиц автоматического, шесть гранат, более 40 магазинов, патроны, устройства для бесшумной стрельбы и другое.

Также правоохранители нашли разнообразное холодное оружие в количестве 100 штук, а также бронежилеты, спецодежду, радиостанции, тепловизоры и gps-трекеры.

По месту жительства преступников обнаружили кучу драгоценностей, в том числе дорогие швейцарские часы, золото, валюту и шесть автомобилей, среди которых машины премиум-класса — Mercedes и Audi.

Похищения, разбой и наркотики: полиция задержала преступную банду на Закарпатье / 3 фотографии

Сейчас бандитам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за целый ряд статей.

Продавали оружие агрессору

В конце мая СБУ в Харьковской области разоблачила международную преступную группировку, которая продавала оружие в Российскую Федерацию.

Эшелоны оружия отправлялись в Россию вне таможенного контроля, а скупали ее злоумышленники на вторичном рынке.