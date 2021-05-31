Поліція затримала організовану злочинну банду на Закарпатті – ФОТО, ВІДЕО

Поліція Київщини провела спецоперацію на заході країни та викрила сімох учасників злочинної організації, яких підозрюють у тяжких та особливо тяжких злочинах, зокрема розбоях та викраденнях людей.

Банда діяла на території Закарпатської області, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ та зазначають, що для проведення операції було задіяно 60 екіпажів поліції та проведено 23 обшуки.

Угрупування спеціалізувалось не тільки на розбоях, злочинці займались продажем наркотиків, контрабандою та угоном автівок.

Усі члени банди – мешканці Закарпатської області, віком від 25 до 46 років, правоохоронці відзначають, що усі злочинці володіють навичками бойових мистецтв.

Викрадення, розбій та наркотики: поліція затримала злочинну банду на Закарпатті / 2 фотографии

Наразі поліція перевіряє причетність банди до викрадення відомого у Мукачево репера, а також деяких збройних сутичок.

41-річного організатора групи поліція затримала 29 травня у Львівському аеропорті, ще одного з главарів затримали на кордоні Польщею.

Під час обшуків було вилучено цілий арсенал: 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної, шість гранат, понад 40 магазині, набої, пристрої для безшумної стрільби та інше.

Також правоохоронці знайшли різноманітну холодну зброю у кількості 100 штук, а також бронежилети, спецодяг, радіостанції, тепловізори та gps-трекери.

За місцем проживання злочинців виявили купу коштовностей, зокрема дорогі швейцарські годинники, золото, валюту та шість автомобілів, серед яких машини преміум-класу – Mercedes та Audi.

Викрадення, розбій та наркотики: поліція затримала злочинну банду на Закарпатті / 3 фотографии

Наразі бандитам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна за цілу низку статей.

Продавали зброю агресору

Наприкінці травня СБУ на Харківщині викрила міжнародне злочинне угруповання, яке продавало зброю в Російську Федерацію.

Ешелони зброї відправлялись до Росії поза митним контролем, а скуповували її зловмисники на вторинному ринку.