В Одессе банда воров похитила парня, который ждал автобус

В Одессе на одной из автобусной остановок похитили парня, который ждал маршрутку. Перед нападением злоумышленники завязали с ним разговор, а потом — затолкали в машину.
Как выяснили правоохранители, на остановке на улице Варненской злоумышленники завязали разговор с 22-летним незнакомцем, а потом затолкали его в автомобиль и повезли за город.
По дороге они отобрали у потерпевшего деньги, банковскую карту и смартфон, угрожая ножом. А чтобы узнать к ним пароли — жестоко избили до потери сознания.
Впоследствии, опомнившись возле водоема вблизи Объездной дороги, потерпевший вышел на трассу и позвал на помощь полицейских, которые проезжали мимо.
В результате правоохранители по горячим следам автомобиля Mercedes, на котором ехали злоумышленники, догнали их и обнаружили все вещественные доказательства.
Похитителями были двое одесситов возрастом 27-ми и 28-ми лет, а также 31-летний гражданин соседнего государства.
Их задержали и объявили подозрения по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека) УК.
Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с конфискацией имущества.
Преступление в Одесской области
В апреле в Одесской области освободили двух граждан Греции, которых похитили участники преступной группировки, держали в заложниках и пытали в течение двух месяцев.
Целью преступников стали €600 тыс. и шесть квартир в элитных жилых районах Одессы.
Так, злоумышленники угрожали им огнестрельным оружием, убийством и даже пытали горячим утюгом, пока один из иностранцев не передал им деньги и право собственности на недвижимость.