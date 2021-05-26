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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Одессе банда воров похитила парня, который ждал автобус

Ніж

В Одессе на одной из автобусной остановок похитили парня, который ждал маршрутку. Перед нападением злоумышленники завязали с ним разговор, а потом — затолкали в машину.

Как выяснили правоохранители, на остановке на улице Варненской злоумышленники завязали разговор с 22-летним незнакомцем, а потом затолкали его в автомобиль и повезли за город.

По дороге они отобрали у потерпевшего деньги, банковскую карту и смартфон, угрожая ножом. А чтобы узнать к ним пароли — жестоко избили до потери сознания.

Впоследствии, опомнившись возле водоема вблизи Объездной дороги, потерпевший вышел на трассу и позвал на помощь полицейских, которые проезжали мимо.

В результате правоохранители по горячим следам автомобиля Mercedes, на котором ехали злоумышленники, догнали их и обнаружили все вещественные доказательства.

Похитителями были двое одесситов возрастом 27-ми и 28-ми лет, а также 31-летний гражданин соседнего государства.

  • В Одессе банда воров похитила парня, который ждал автобус
  • В Одессе банда воров похитила парня, который ждал автобус
  • В Одессе банда воров похитила парня, который ждал автобус
  • В Одессе банда воров похитила парня, который ждал автобус
В Одессе банда воров похитила парня, который ждал автобус / 2 фотографии

Их задержали и объявили подозрения по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека) УК.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с конфискацией имущества.

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Преступление в Одесской области

В апреле в Одесской области освободили двух граждан Греции, которых похитили участники преступной группировки, держали в заложниках и пытали в течение двух месяцев.

Целью преступников стали €600 тыс. и шесть квартир в элитных жилых районах Одессы.

Так, злоумышленники угрожали им огнестрельным оружием, убийством и даже пытали горячим утюгом, пока один из иностранцев не передал им деньги и право собственности на недвижимость.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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