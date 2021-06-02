Присвоили недвижимости на 14 млн грн: в Одессе разоблачили банду преступников

В Одесской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась похищениями, вымогательством, разбоем и завладением элитной недвижимостью в Одессе, общая стоимость которой составляет 14 млн грн.

В состав банды входило семеро преступников, каждый из них имел свои функции. Кто-то организовывал и координировал общие действия, кто-то занимался подделкой документов, подбором подставных лиц для регистрации похищенной недвижимости или поиском покупателей.

Участниками группировки были мужчины от 29-ти до 50-ти лет, их интересовало жилье, которое принадлежало одиноким умершим лицам, а также квартиры, находящиеся в ипотеке и нежилые помещения территориальной общины города.

Следователи установили, что с 2016 до 2018 года злоумышленники завладели 17 объектами недвижимости на сумму почти 14 млн грн.

За эти деньги они покупали элитную недвижимость в Одессе и сдавали ее в аренду.

Правоохранители также установили, что трое участников группировки причастны к разбойному нападению и похищению местного жителя, у которого они силой отобрали деньги и удерживали в заложниках пока тот не отдал им документы на недвижимость.

Сейчас участникам банды инкриминируют следующие преступления: мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, подделка документов, незаконное лишение свободы, похищение человека, разбой и вымогательство.

За это им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Черные риелторы с Харьковщины

На Харьковщине полиция задержала банду черных риелторов, которые отбирали жилье в одиноких пенсионеров и убивали их.

Во время обысков было изъято оружие, деньги, много документов, а также мобильные телефоны и автомобили. Сейчас преступникам грозит пожизненное заключение.