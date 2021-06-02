Привласнили нерухомості на 14 млн грн: в Одесі викрили банду злочинців

На Одещині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося викраденнями, вимаганням, розбоєм та заволодінням елітною нерухомістю в Одесі, загальна вартість якої становить 14 млн грн.

До складу банди входило семеро злочинців, кожен з них мав свої функції. Хтось організовував та координував загальні дії, хтось займався підробкою документів, підбором підставних осіб для реєстрації викраденої нерухомості або пошуком покупців.

Учасника угруповання були чоловіки від 29-ти до 50-ти років, їх цікавило житло, яке належало одиноким померлим особам, а також квартири, що знаходяться в іпотеці та нежитлові приміщення територіальної громади міста.

Слідчі встановили, що з 2016 по 2018 роки зловмисники заволоділи 17 об’єктами нерухомості на суму майже 14 млн грн.

За ці гроші вони купували елітну нерухомість в Одесі та здавали її в оренду.

Правоохоронці також встановили, що троє учасників угруповання причетні до розбійного нападу та викрадення місцевого мешканця, в якого вони силоміць відібрали гроші та утримували в заручниках доки той не віддав їм документи на нерухомість.

Наразі учасникам банди інкримінують такі злочини: шахрайство, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, незаконне позбавлення волі, викрадення людини, розбій та вимагання.

За це їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Чорні рієлтори з Харківщини

На Харківщині поліція затримала банду чорних рієлторів, які відбирали житло у одиноких пенсіонерів та вбивали їх.

Під час обшуків було вилучено зброю, гроші, багато документів, а також мобільні телефони та автівки. Наразі злочинцям загрожує довічне ув’язнення.