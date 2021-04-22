На Харківщині викрили банду чорних ріелторів, які вбивали своїх жертв – ФОТО

На Харківщині поліція викрила банду чорних ріелторів, які привласнювали чужі квартири, а потім ліквідовували жертв.

Серед мешканців області злочинці знаходили безпорадних, малозахищених та одиноких осіб, позбавляли їх волі, а потім, відбирали нерухомість на підставі фальшивих документів і вбивали.

До кожної жертви злочинці знаходили різний підхід, когось споювали алкоголем, у когось викрадали документи, а інших силоміць утримували.

Коли квартира переходила у власність чорних ріелторів, потерпілих знаходили мертвими.

Правоохоронці також встановили, що злочинам банди сприяв один із співробітників поліції. Лідером групи був місцевий мешканець 1984 року народження, який діяв з вісьмома спільниками.

Наразі викрито такі епізоди:

після смерті особи ріелтори оформлювали договір на продаж її житла;

біля водойми знайдено тіло людини, яку злочинці тривалий час споювали;

одного чоловіка вивезли з квартири до приватного будинку у селі, де підливали у спиртне отруйні речовини, які мали спричинити зупинку серця, наразі причину смерті встановлюють медики;

власницю квартирі у Харкові також тримали на території домоволодіння, побили, задушили, а тіло закопали на присадибній ділянці.

Поліція врятувала двох людей, яких так само тримали у приватному будинку, їх майно фігуранти вже встигли переоформити.

Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю, гроші, багато документів, а також мобільні телефони та автівки.











Відбирали житло та вбивали: на Харківщині викрили банду чорних ріелторів / 3 фотографии

Наразі фігурантам вручено підозри за ст 208, за якою їм загрожує від 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення.

Як чорні ріелтори відбирають житло

Своїх потенційних жертв чорні ріелтори вистежують роками, а у центрі столиці кожну квартиру взяли на олівець.

Щоб дізнатись, як працює цей злочинний бізнес та не потрапити у пастку чорних ріелторів, дивіться матеріал Фактів ICTV.